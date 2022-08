Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Linde gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 285,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Linde-Aktie bei 285,20 EUR. Bei 287,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 247.156 Linde-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Linde am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.457,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.584,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Linde am 15.11.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,96 USD je Aktie.

