Linkfire A-S Bearer and-or registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Linkfire A-S Bearer and-or registered hat am 25.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,192 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linkfire A-S Bearer and-or registered -0,064 DKK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 9,8 Millionen DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,4 Millionen DKK umgesetzt.

