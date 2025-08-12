DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto16,23 +2,6%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.163 -0,5%Euro1,1648 -0,2%Öl65,91 -0,8%Gold3.391 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound mit Rekorderlösen -- Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick Nikkei springt weit hoch - DAX stabil erwartet - Allzeithoch im Blick
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juli um 2,3%

08.08.25 08:12 Uhr

DOW JONES--Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigter Zuwachs von 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 02:13 ET (06:13 GMT)