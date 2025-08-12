Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Juli um 2,3%

DOW JONES--Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juli gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,3 Prozent gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigter Zuwachs von 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

August 08, 2025