Lockere Geldpolitik

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch den Leitzins erneut nicht verändert, gab aber recht deutliche Hinweise darauf, dass es auf der nächsten Sitzung im September eine Zinssenkung geben dürfte. Angesichts dessen rechnet der bekannte Wall Street-Bulle Tom Lee damit, dass nun eine Aktienrally einsetzen wird.

• U.S. Federal Reserve Bank stellt Leitzinssenkung in Aussicht

• Wall Street-Bulle Tom Lee erwartet deutliche Aktiengewinne nach Fed-Entscheidung

• Der erfahrene Analyst prognostiziert, dass es auch in Zukunft eine geringere Inflation geben wird

Die Fed hat dieses Jahr die erhoffte Leitzinssenkung immer wieder hinausgezögert. Anfang des Jahres 2024 hatten optimistische Marktteilnehmer noch mit bis zu sechs Senkungen gerechnet, doch bisher blieben die US-Währungshüter den ersten Schritt schuldig. Auch bei ihrer Sitzung Ende Juli 2024 beließen sie den Leitzins unverändert in seiner Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, bei der er nun schon seit Juli 2023 verharrt.

Tür für Zinssenkung im September geöffnet

Allerdings haben die Notenbanker in ihrem geldpolitischen Statement angedeutet, dass sie sich einer Zinssenkung annähern. So wurde die Inflation nur noch als "etwas erhöht" bezeichnet, was eine deutliche Herabstufung darstellt.

Auch Fed-Gouverneur Jerome Powell nährte auf der Pressekonferenz anlässlich der jüngsten Zinsentscheidung entsprechende Hoffnungen: "Eine Zinssenkung bei der September-Sitzung könnte anstehen", so der Notenbank. Voraussetzung sei, dass die Inflation weiter sinke und die Lage am Arbeitsmarkt es erlaube. Die Daten hätten sich zuletzt in die richtige Richtung bewegt. Powell erklärte aber auch, dass eine geldpolitische Lockerung noch nicht sicher, die Entscheidung noch nicht gefallen, sei.

Tom Lee erwartet anziehenden US-Aktienmarkt

Tom Lee, Mitbegründer der Investmentberatungsgesellschaft Fundstrat Global Advisors und bekannt für seine optimistischen Prognosen, zeigt sich erneut zuversichtlich: Laut "MarketWatch" sagte er voraus, dass der Aktienmarkt nach der Fed-Entscheidung eine weitere Rally hinlegen wird - mit einem möglichen Gewinn von vier bis fünf Prozent oder sogar mehr.

"Die wichtigste Voraussetzung ist, dass sich die Fed auf eine Zinssenkung von mindestens 25 Basispunkten (1 Zinsschritt) im September festlegen wird. Mehr ist nicht nötig", wird Lee zitiert. "Und obwohl die Anleihemärkte eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür eingepreist haben, werden die Aktienanleger wahrscheinlich erst dann überzeugt sein, wenn die Fed dies als solche bestätigt".

Der erfahrene Analyst merkte an, dass der Median der Fünf-Tage-Rendite für den S&P 500-Index zwar bei den letzten sechs Zinsentscheidungen nur bei plus zwei Prozent gelegen hatte. Doch dieses Mal wird der Anstieg seiner Meinung nach ungewöhnlich stark ausfallen, weil der Offenmarktausschuss der US-Notenbank die "superweichen" Verbraucherpreisinflationszahlen vom Mai oder die, wie er es nannte, erstaunlich weichen Verbraucherpreisindex-Zahlen vom Juni noch nicht berücksichtigt hat. Da sich gleichzeitig der Arbeitsmarkt und die allgemeine Wirtschaftstätigkeit verlangsamen, bedeute dies, dass auch die künftige Inflation schwächer ausfallen wird, argumentiert Lee.

Die Inflationsrate war im Juni auf 3,0 Prozent gesunken. Im Jahr 2022 hatte diese zeitweise noch gut neun Prozent betragen. Die Rate liegt derzeit aber immer noch deutlich über dem von der Fed angestrebten Inflationsziel von zwei Prozent.

Redaktion finanzen.net