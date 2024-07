Startet jetzt die "Trump-Rally" am Aktienmarkt?

Hebelzertifikate-Trader Stephan Feuerstein

Das gescheiterte Attentat auf Donald Trump lässt die Prognosen für sein Abschneiden bei der Wahl des US-Präsidenten im November klar nach oben schnellen.

Während er von seinen Anhängern, welche sich durch den misslungenen Mordversuch noch mehr angestachelt fühlen, noch mehr gefeiert wird, könnte Trump nun auch neue Wählerschichten erreichen. Damit stellen sich die Anleger mehr und mehr auf einen Sieg des Ex-Präsidenten ein und positionieren sich entsprechen!

Rally am Aktienmarkt?

Der erschreckende Auftritt Bidens im Rededuell mit Trump hatte dem Herausforderer bereits zuletzt zu Aufschwung verholfen. Die Marktteilnehmer sehen in den Republikanern im Allgemeinen traditionell die wirtschaftsfreundlichere Partei und erwarten von Trump im Speziellen entsprechende Impulse für die US-Wirtschaft. Sollten die Demokraten nicht doch noch das Ruder herumreißen können, zeichnet sich immer mehr ein Erdrutschsieg Trumps ab. Da sich die Anleger von diesem unter anderem Steuererleichterungen versprechen, zeigen die Aktienkurse bereits im Vorfeld weiter nach oben. Dies liegt allerdings auch daran, dass sich aus aktueller Sicht mehr und mehr ein Sieger der US-Wahl und damit weniger Unsicherheit abzeichnet. Sofern dieser Trend anhält, könnte der Aktienmarkt zunächst auch weiter nach oben zeigen. Mittel- bis langfristig sollte man aber auch bei einem Sieg Trumps im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung nicht in Euphorie verfallen!

Über den Tellerrand geschaut ...

Steuererleichterungen, Strafzölle und Handelskriege mit anderen Nationen sowie Unterstützungsmaßnahmen zur Steigerung des Wirtschaftswachstums sollten mittel- bis langfristig die US-Inflation deutlich nach oben treiben. Entsprechend dürfte der Zyklus fallender Zinsen in diesem Fall auch nur von absehbarer Dauer sein, welcher mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September gestartet werden sollte. Während ein Sieg Trumps die Aktienkurse in den kommenden Monaten weiter nach oben treiben könnte, dürfte sich ein Anstieg der Inflation mittelfristig negativ auf den Aktienmarkt auswirken. Sollte die Stimmung der Marktteilnehmer euphorische Züge annehmen, ist es vor diesem Szenario sinnvoll, dem Trend der Masse nicht mehr zu folgen. Bis zur Wahl im November könnte der Trend am Aktienmarkt nach dem Attentat auf Trump und den internen Streitigkeiten über den "richtigen" demokratischen Präsidentschaftskandidaten allerdings vorerst weiter nach oben zeigen.

