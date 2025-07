Small und Mid Caps auf der Überholspur: Europas Nebenwerte im Fokus

onemarkets Blog

Nach vier Jahren der Underperformance gegenüber Large Caps gibt es bei europäischen Small- und Mid-Cap-Aktien Anzeichen einer kräftigen Erholung. Die Aussichten für diese kleineren Unternehmen sind vielversprechend, da sie in einem sich verbessernden wirtschaftlichen Umfeld ihr Potenzial entfalten können. Angesichts steigender Wachstumsraten in Europa, einer positiven Anlegerstimmung und attraktiver Bewertungen dürften Small und Mid Caps in den kommenden Quartalen die Large Caps in den Schatten stellen.

Warum Small und Mid Caps jetzt brillieren

Small- und Mid-Cap-Unternehmen profitieren von mehreren Schlüsselfaktoren, die sie in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs besonders attraktiv machen. Erstens bieten sie ein höheres Wachstumspotenzial als ihre größeren Pendants. Während Large-Cap-Unternehmen oft stabile, aber geringere Wachstumsraten aufweisen, können kleinere Unternehmen neue Marktchancen schnell ergreifen und ihre Geschäftstätigkeit flexibel skalieren. Diese Agilität ermöglicht es ihnen, überproportional von einem wachsenden Wirtschaftsumfeld zu profitieren.

Zweitens sind Small und Mid Caps oft stärker auf ihre heimischen Märkte fokussiert. Dadurch sind sie weniger betroffen von US-Zöllen und ideal positioniert, um von der Belebung der Binnennachfrage in Europa zu profitieren, die wir für 2026 erwarten.

Drittens sind Small- und Mid-Cap-Aktien derzeit attraktiv bewertet. Im Vergleich zum STOXX® Europe 600 weisen sie einen ungewöhnlich hohen Abschlag bei ihren Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) auf. Dieser Bewertungsvorteil, kombiniert mit einer wachsenden Risikobereitschaft der Anlegerinnen und Anleger, könnte die Nachfrage nach diesen Aktien ankurbeln.

Flexibilität und Innovation als Treiber

Die Flexibilität kleinerer Unternehmen ist ein entscheidender Vorteil. Ohne die bürokratischen Hürden großer Konzerne können sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und innovative Produkte oder Dienstleistungen einführen. Besonders in Nischenmärkten oder aufstrebenden Branchen wie Technologie und Gesundheitswesen erzielen sie oftmals höhere Renditen für das investierte Kapital.

Zudem haben Small und Mid Caps in den letzten zwei Jahren trotz eines schwachen wirtschaftlichen Umfelds in Europa überraschend starke Gewinnsteigerungen erzielt. Dies liegt u. a. an ihrer teilweise höheren Produktivität, Flexibilität und der Fokussierung auf Nischenmärkte. Während Large Caps oft von ihrer internationalen Ausrichtung abhängen, können kleinere Unternehmen mit disruptiven Technologien oder innovativen Geschäftsmodellen punkten.

Ausblick: Chancen im wirtschaftlichen Aufschwung

Die Aussichten für Small und Mid Caps werden durch makroökonomische Entwicklungen gestützt. Die für 2026 und darüber hinaus geplanten fiskalpolitischen Maßnahmen in Deutschland, die sich durch europaweite Ausschreibungen auch positiv auf die gesamte EU auswirken, dürften besonders binnenwirtschaftlich orientierten Unternehmen zugutekommen. Zudem verbessern sich die Kreditbedingungen in einem wachsenden Wirtschaftsumfeld, was kleinen Unternehmen den Zugang zu Kapital erleichtert. Dies ermöglicht Investitionen in Expansion, Forschung und Entwicklung oder Akquisitionen, die ihr Wachstum weiter beschleunigen.

Grünes Licht für Small und Mid Caps

Europäische Small- und Mid-Cap-Aktien haben zuletzt deutlich an Attraktivität gewonnen. Ihre Flexibilität, ihr Wachstumspotenzial und ihre attraktiven Bewertungen machen sie zu einer spannenden Anlageoption in einem sich erholenden Wirtschaftsumfeld.

Bildnachweis: UniCredit