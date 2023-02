Twitter arbeitet an Behebung von Störungen - Mutmaßliche Sperre in Türkei wieder aufgehoben

Die Plattform funktioniere zurzeit für einige Nutzer womöglich "nicht wie erwartet", teilte Twitter über seinen offiziellen Support mit und entschuldigte sich für die Umstände. "Wir arbeiten an einer Lösung." Laut der Störungsmeldungs-Webseite "Downdetector" erreichten die Berichte über Probleme am späten Mittwochabend deutscher Zeit vorerst ihren Höhepunkt. Die Anzahl der Beschwerden ging dann zunächst wieder deutlich zurück. Bei der auf professionelle Nutzer ausgerichteten Twitter-Anwendung Tweetdeck gab es zeitweise viele Klagen über Login-Probleme.

Twitter aus der Türkei wieder erreichbar

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist nach einer mutmaßlichen Sperre von der Türkei aus wieder erreichbar. Der Dienst war am Donnerstagmorgen auch ohne Tunneldienste (VPN) zugänglich. Die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, hatte am Mittwoch über die Beschränkung von Twitter durch mehrere Internetanbieter in der Türkei berichtet. Nutzer konnten den Dienst nur über VPN erreichen. Von offizieller Seite gab es für die Sperrung zunächst keine Bestätigung.

Politiker und Prominente hatten scharf protestiert und der Regierung vorgeworfen, die Kommunikation über Twitter vorsätzlich unterbrochen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten verschüttete Menschen immer wieder über soziale Medien Hilferufe abgesetzt.

