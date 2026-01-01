London sagt Ukraine Millionenhilfe für Energiesektor zu

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat ein millionenschweres Notfallpaket zur Unterstützung der stark beschädigten Energieinfrastruktur der Ukraine angekündigt. Die Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Pfund (umgerechnet mehr als 23 Millionen Euro) soll der Reparatur und dem Schutz der Energieversorgung zugutekommen, wie die Downing Street mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Die Ukraine erlebt derzeit den schwersten Winter seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Hunderttausende Menschen haben wegen der massiven russischen Angriffe keinen Strom und bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad auch keine Heizung.

Die Millionenhilfe soll den Briten zufolge dazu beitragen, den "dringenden Bedarf an Wärme und Strom" etwa für Haushalte, Krankenhäuser und Schulen zu decken. Demnach hat Großbritannien mit diesem jüngsten Paket seit Beginn des Krieges insgesamt mehr als 470 Millionen Pfund zur Unterstützung des ukrainischen Energiesektors bereitgestellt./pba/DP/stw