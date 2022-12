Lucid Aktie News: Lucid steigt am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Lucid 9,63 EUR

Die Lucid-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 10,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 93.801 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 49,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.12.2021). Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 79,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,55 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 6,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 195,46 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84.148,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,23 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.02.2023 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Am 26.02.2024 wird Lucid schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

