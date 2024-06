Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 2,81 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 2,81 USD zu. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 2,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 514.574 Lucid-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,37 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 66,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,30 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 06.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,74 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 149,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,078 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

