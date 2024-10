Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 3,32 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 3,32 USD. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 3,26 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 436.167 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2023 auf bis zu 5,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 62,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,30 USD am 24.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,77 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,58 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Lucid am 07.11.2024 präsentieren. Lucid dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,189 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

