Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger decken sich am Freitagnachmittag mit Lucid ein

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 14,9 Prozent auf 3,91 USD nach oben.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 14,9 Prozent auf 3,91 USD. Bei 3,97 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.635.950 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 98,34 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,30 USD am 24.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 41,23 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 06.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,74 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,080 USD einfahren.

