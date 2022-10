Lucid Aktie News: Lucid tritt am Mittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Lucid 13,41 EUR

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Lucid-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NDB-Handel nahezu unverändert bei 13,08 USD. Zuletzt wechselten via NDB 32.194 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 77,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,20 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 7,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 03.08.2022 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 13.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -0,971 USD je Aktie aus.

