Lucid Aktie News: Lucid zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Lucid 7,93 EUR

2,50% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NDB-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 8,36 USD nach oben. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.004 Stück gehandelt.

Am 13.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,59 USD. Gewinne von 82,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,13 USD. Mit einem Kursverlust von 2,83 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 08.11.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84.148,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 195,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,23 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.02.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Umfrage zeigt: Autokäufer haben weniger Interesse an Teslas

Lucid-Aktie beflügelt: Tesla-Konkurrent Lucid profitiert von Kaufempfehlung und Bericht über anziehende Produktion

Tesla-Aktie durch US Inflation Reduction Act wieder im Aufwind? So könnte Tesla von den Maßnahmen profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images