Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 3,08 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,08 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 3,16 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.533.263 Lucid-Aktien.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,90 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.11.2024 legte Lucid die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,04 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,81 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,189 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

Redaktion finanzen.net

