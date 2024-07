Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag gefragt

Lucid im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,84 USD an. Bei 3,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.590.077 Lucid-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 7,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 172,74 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,078 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

