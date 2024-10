Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Lucid-Kurs

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 3,28 USD zu. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 3,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,29 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 343.550 Lucid-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 5,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,30 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 42,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Am 05.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,58 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lucid-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -0,611 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

