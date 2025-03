Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel

Am Montag beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 19.278,45 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,47 Prozent auf 18.998,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19.281,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19.316,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.799,20 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2025, einen Stand von 20.884,41 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, mit 21.012,17 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18.254,69 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,09 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22.222,61 Punkte. Bei 18.799,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lucid (+ 4,31 Prozent auf 2,42 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,47 Prozent auf 10,73 USD), Dollar Tree (+ 3,19 Prozent auf 75,07 USD), Exelon (+ 3,06 Prozent auf 46,08 USD) und Copart (+ 2,61 Prozent auf 56,59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen MercadoLibre (-4,75 Prozent auf 1.950,87 USD), Zscaler (-4,21 Prozent auf 198,42 USD), Lululemon Athletica (-3,41 Prozent auf 283,06 USD), Atlassian (-2,65 Prozent auf 212,21 USD) und Workday A (-2,08 Prozent auf 233,53 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 73.390.684 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,023 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net