Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 3,75 USD.

Die Lucid-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 3,75 USD. In der Spitze büßte die Lucid-Aktie bis auf 3,71 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,83 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 701.377 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 106,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 38,72 Prozent wieder erreichen.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,43 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 172,74 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent gesteigert.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,083 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

