Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid knickt am Mittwochnachmittag ein

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Minus bei 3,28 USD.

Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 5,6 Prozent auf 3,28 USD ab. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,28 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.040.320 Lucid-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 7,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 57,65 Prozent niedriger. Bei 2,30 USD fiel das Papier am 24.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,03 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 06.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 172,74 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 149,43 Mio. USD umgesetzt.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,084 USD je Lucid-Aktie.

