Lucid Aktie News: Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Lucid konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im NDB-Handel um 1,2 Prozent auf 10,25 USD. Bei 10,35 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 10,24 USD. Bisher wurden via NDB 18.478.572 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,98 USD. Mit Abgaben von 2,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,43 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 195,46 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84.148,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 0,23 USD eingefahren.

Die Lucid-Bilanz für Q4 2022 wird am 27.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 26.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Lucid.

2022 dürfte Lucid einen Verlust von -1,100 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

