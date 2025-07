Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 2,93 USD abwärts.

Das Papier von Lucid befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 2,93 USD ab. Bei 2,92 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 917.768 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 51,02 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 51,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,07 Prozent auf 235,05 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,893 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

