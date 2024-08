Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Minus bei 4,10 USD.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 4,10 USD abwärts. Bei 4,10 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.822.366 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,45 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 36,46 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,34 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 200,58 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lucid am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,169 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Handel in New York: NASDAQ 100 gibt mittags nach

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester