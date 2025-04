Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 2,51 USD.

Die Lucid-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr um 0,8 Prozent auf 2,51 USD nach. Das Tagestief markierte die Lucid-Aktie bei 2,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,51 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 669.127 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 43,28 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 234,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 157,15 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lucid am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,909 USD je Lucid-Aktie belaufen.

