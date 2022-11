Lucid Aktie News: Lucid gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Lucid 9,50 EUR

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der NDB-Sitzung 0,7 Prozent auf 9,92 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 10,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,06 USD. Über NDB wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.958.382 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2021 markierte das Papier bei 56,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.11.2022 auf bis zu 9,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Lucid veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,43 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 195,46 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84.148,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 0,23 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Lucid am 27.02.2023 präsentieren. Lucid dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,098 USD je Lucid-Aktie stehen.

