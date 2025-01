Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag in Rot

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 5,61 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 5,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 5,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 9.509.752 Stück.

Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,04 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,23 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 4,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,238 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,28 Mrd. EUR eingefahren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,871 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

