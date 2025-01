Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Vormittag

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 5,73 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 5,73 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,71 EUR nach. Bei 5,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.213.769 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 40,32 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,238 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,25 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,871 EUR je Lufthansa-Aktie.

