Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag freundlich

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 6,31 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 6,31 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,31 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.611.968 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 9,65 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 34,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.06.2024 Kursverluste bis auf 6,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,279 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,23 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag

Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell