Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,2 Prozent auf 5,96 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 5,96 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,14 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.286.889 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 61,92 Prozent wieder erreichen. Am 13.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 1,95 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,279 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,21 EUR.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

