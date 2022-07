Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Freitagnachmittag kräftig

Die Aktie notierte um 15.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,2 Prozent auf 6,09 EUR zu. Bei 6,25 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 5.328.589 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 23,16 Prozent wieder erreichen. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,15 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,47 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 109,49 Prozent auf 5.363,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,046 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

