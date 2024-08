Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Donnerstagnachmittag an

Lufthansa im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 5,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,63 EUR. Mit einem Wert von 5,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.667.276 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2023). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 35,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 4,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,877 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Grün: Gewerkschaften bereiten Streik bei Lufthansa-Ferienflieger vor

Gewerkschaften vs. Lufthansa: Neuer Konflikt

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter