Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag verlustreich

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,69 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 5,69 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,67 EUR ein. Mit einem Wert von 5,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.927.078 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 8,04 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 29,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Abschläge von 5,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,237 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,25 EUR angegeben.

Am 25.10.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,869 EUR fest.

