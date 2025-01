Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Freitagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 5,80 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 5,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 5,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.602.334 Lufthansa-Aktien.

Am 02.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 38,53 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,237 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,25 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,869 EUR je Lufthansa-Aktie.

