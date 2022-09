Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit Verlusten

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 5,99 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 408.585 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 24,40 Prozent wieder erreichen. Bei 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,189 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

