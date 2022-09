Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 5,80 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,80 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.468.960 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 26,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 04.08.2022. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,189 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Rot: Europäischen Gerichtshof verhandelt über Bezahlung von Teilzeitpiloten

Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-Piloten drohen mit Streik

Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa startet offenbar Investorenrunde für Verkauf von Teilen der Lufthansa Technik

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images