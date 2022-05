Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gesucht

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 6,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 279.739 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,03 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2021. 17,19 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 05.05.2022. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,25 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.363,00 EUR im Vergleich zu 2.560,00 EUR im Vorjahresquartal.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,586 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie gibt nach: Lufthansa will sich offenbar von 20 Prozent der Technik-Sparte trennen

Fraport-Aktie gibt nach: Abfertigungsprobleme am Frankfurter Flughafen dürften sich bis in den Sommer ziehen

Lufthansa-Aktie im Minus: Lufthansa und Großreederei MSC wollen Alitalia-Nachfolgerin übernehmen - Nur ein weiteres Angebot

