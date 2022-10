Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,58 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 709.632 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 16,96 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,58 EUR aus.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,90 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 163,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.211,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.462,00 EUR ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 02.11.2023.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa reduziert Inlandsflüge - Verdi erreicht Tarifabschluss für Aerologic-Piloten

Lufthansa- und Fraport-Aktien niedriger: Lufthansa-Chef Spohr rechnet mit schwierigem Sommer 2023 - Lufthansa und Fraport gründen Gemeinschaftsunternehmen

Lufthansa-Aktie in Grün: Verhandlungen sollen nach Eurowings-Pilotenstreik weitergehen - Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

