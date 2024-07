Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,89 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,89 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 5,90 EUR. Bei 5,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.869.794 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,25 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 56,99 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,57 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,249 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 31.07.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie schließt stärker: Klimaaktivisten am Frankfurter Flughafen - Flugverkehr wieder aufgenommen

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer