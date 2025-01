Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 6,29 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 6,29 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,31 EUR zu. Bei 6,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.948.426 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 27,66 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 16,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,242 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,25 EUR aus.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10,28 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

