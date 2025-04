Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 6,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 6,44 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,49 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,43 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.728.166 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,293 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,83 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet

Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr bedeutet