Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Vormittag an

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,82 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 5,82 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,82 EUR zu. Mit einem Wert von 5,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 86.147 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 8,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,86 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,877 EUR je Aktie.

