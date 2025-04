Aktienkurs im Fokus

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag freundlich

30.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 6,25 EUR.

Wer­bung

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 6,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,29 EUR. Bisher wurden heute 3.547.569 Lufthansa-Aktien gehandelt. Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 30,48 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 16,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,289 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,83 EUR. Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Am 05.05.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Lufthansa-Aktie etwas leichter: Quartalsverlust sinkt - aber höher als erwartet Lufthansa-Aktie im Fokus: Was Experten von den Quartalszahlen erwarten Lufthansa-Aktie im Plus: Lufthansa streicht Bordverkauf - Scope bestätigt Emittentenrating

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com