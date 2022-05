Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 30.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 6,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 2.171.463 Stück.

Am 04.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 13,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,91 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.363,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR in den Büchern standen.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,582 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

