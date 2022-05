Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 6,98 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,03 EUR zu. Bei 6,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.185.586 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 8,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 13,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,91 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -1,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 5.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,582 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com