Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 6,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 6,58 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.140.274 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 8,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 30,43 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,20 Prozent.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,237 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,87 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Am 30.10.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,859 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

KW 39: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

MDAX aktuell: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge