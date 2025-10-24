DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,25 +0,4%Nas23.253 +1,4%Bitcoin94.921 +0,2%Euro1,1626 +0,1%Öl66,02 +0,1%Gold4.115 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Lula kritisiert US-Militärschläge gegen Drogenschmuggler in Südamerika

24.10.25 19:15 Uhr

JAKARTA (dpa-AFX) - Kurz vor einem möglichen Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der brasilianische Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva die jüngsten US-Militärangriffe gegen mutmaßliche Drogenschmuggler vor den Küsten Südamerikas kritisiert. "Wenn sich das durchsetzt, glaubt jeder, er könne in das Territorium des anderen eindringen, um zu tun, was er will", sagte Lula laut einem Bericht des Fernsehsenders TV Globo auf einer Reise nach Indonesien. "Wo bleibt dann der Respekt vor der Souveränität der Länder?"

Wer­bung

Lula könnte Trump Medienberichten zufolge am Sonntag beim Gipfel des Verbands Südostasiatischer Nationen (Asean) in Malaysia treffen. Die US-Streitkräfte hatten zuletzt mehrfach Schnellboote in der Karibik und dem Pazifik versenkt, die mit Drogen beladen sein sollen. Über 30 Menschen kamen dabei ums Leben. Das Vorgehen stieß auf Kritik, auch weil die rechtliche Grundlage für die Angriffe unklar ist. Die Vereinten Nationen riefen Trumps Regierung zur Zurückhaltung auf.

In der Region wächst die Sorge vor einer Eskalation: Medienberichten zufolge verlegte das US-Militär in den vergangenen Wochen Kampfflugzeuge, Marineschiffe und Hubschrauber in die Karibik. Das venezolanische Militär übte seinerseits bei einem Manöver die Landesverteidigung./dde/DP/he