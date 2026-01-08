DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.973 -0,1%Euro1,1654 -0,1%Öl62,49 -0,3%Gold4.468 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe
TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Luxusuhren wieder leichter verfügbar - Wartezeiten sinken

09.01.26 06:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
174,15 CHF 6,15 CHF 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swatch (I)
173,80 CHF -0,75 CHF -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PFORZHEIM (dpa-AFX) - Wer nach bestimmten Luxusuhren sucht, hat wieder größere Chancen, an das Objekt der Begierde zu kommen. "Die Wartezeit ist heute deutlich kürzer", sagte Guido Grohmann vom Bundesverband Schmuck-, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien (BVSU) in Pforzheim. Neben den üblichen Schwankungen gebe es dafür mehrere Ursachen.

Wer­bung

Zum einen gehe die chinesische Politik energisch gegen Korruption vor. Viele Menschen dort verzichten laut Grohmann auf Luxus-Artikel mit Markennamen, um gar nicht erst in den Verdacht zu geraten. "Das führt dazu, dass der chinesische Markt für europäische Luxusmarken kleiner geworden ist."

Da sich das Angebot somit vergrößert habe, sei der Zweitmarkt - der vor allem im Internet stattfindet - zusammengebrochen, sagte der BVSU-Hauptgeschäftsführer. "Es wird nicht mehr so viel aufgekauft wie in Corona-Zeiten." Die Geschäfte hätten sich zurückverlagert in den stationären Handel.

Ein wichtiger Uhrenmarkt für deutsche Hersteller sind zudem die USA. Hier war aus Grohmanns Sicht entscheidend, dass die US-Zölle für die Schweiz 2025 auf 15 Prozent gesunken sind, wie sie auch für die EU gelten. Denn bei den Einfuhren richte sich der Zollsatz danach, aus welchem Land das Uhrwerk handelt. "Und die meisten deutschen Hersteller verbauen Schweizer Uhrwerke."/kre/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Swatch (I)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Swatch (I)

DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.01.2023Swatch (I) BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2019Swatch (I) buyHSBC
25.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
04.07.2013Swatch (I) kaufenExane-BNP Paribas SA
02.07.2013Swatch (I) kaufenDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.07.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
08.07.2013Swatch (I) haltenBarclays Capital
21.06.2013Swatch (I) haltenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2013Swatch (I) haltenCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
24.09.2024Swatch (I) SellUBS AG
16.01.2015Swatch (I) SellSociété Générale Group S.A. (SG)
04.02.2013Swatch (I) verkaufenS&P Equity Research
20.01.2011The Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)
05.08.2010Swatch Group sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swatch (I) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen