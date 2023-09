LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 788,65 USD.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr um 0,3 Prozent auf 788,65 USD nach. Das Tagestief markierte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 781,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 783,29 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 1.524 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien.

Bei 1.003,50 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,24 Prozent Plus fehlen der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 573,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,34 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 905,80 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie.

Am 25.07.2023 hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im vergangenen Quartal 21.035,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 18.726,00 EUR umsetzen können.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 23.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

