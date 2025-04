Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

11:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der Hersteller von Luxusgütern habe die Preise für Handtaschen in den USA im Schnitt um 3,6 Prozent erhöht, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit wollten die Franzosen Importzölle ausgleichen, was bei einem Einfuhrzoll von 20 Prozent ausreichen dürfte./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 19:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 19:18 / UTC

