LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Vormittag auf rotem Terrain

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton im Blick

Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 777,50 USD abwärts.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 777,50 USD ab. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sank bis auf 770,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 770,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.336 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.003,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie 29,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 573,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,30 Prozent würde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 900,80 EUR je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit einem Umsatz von insgesamt 21.035,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.726,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent gesteigert.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.01.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton rechnen Experten am 23.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie in Höhe von 32,83 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie

CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt letztendlich zurück

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Euronext-Handel CAC 40 zeigt sich nachmittags schwächer